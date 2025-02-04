Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerine takılan Shimai Kyoni, ülkede kaçak yaşam sürdüğü için polise yanlış isim söyledi. Kısa sürede yalan söylediği fark edilen Kongo uyruklu zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri ikamet izinsiz olduğu belirlendi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Shimai Kyoni’nin, “KKTC’de izinsiz ikamet etmek ve sahte beyanla belge icra edilmesini tahrik etme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 1 Şubat 2025 tarihinde saat 23.25 sıralarında Osman Paşa Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekiplerinin kiralık araçla seyreden zanlıyı durduğunu belirtti.

Polis, zanlının alkol testinden sonra bilgi-kayıt formuna kendi adı yerine başkasının isminin yazılmasını sağladığını kaydetti.

Polis; bir gün sonra zanlının ekiplere yanlış isim verdiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden beri 796 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının davası görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde kalmasına emir verdi.

