"Cezalar artıyor ama yollarda iyileşme yok"

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin birçok bölgesinde hasarlı ve onarılmayı bekleyen yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hem ana hem tali hem de sokak arasındaki yollarda büyük çukurlar onarılmayı bekliyor. Ülkemizdeki kazaların bazısı sürücü hatalarından bazısı da yolların durumunda dolayı meydana gelirken, suç işleyenlere ağır para cezaları öngörülüyor. Ancak cezalarda artışa gidilirken, yolların durumu gözden geçirilmiyor. Yolları bozuk bölgelerden biri olan Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi de uzun süredir ilgi bekliyor. Lefkoşa Mezarlığı karşısından bölgeye giriş yapılan yolun bakımsız bırakılması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sanayi bölgesine buradan sürücülerin araçlarında çukurlardan dolayı hasar oluşuyor. Bölge esnafı sürücüler zarar görmesin diye çukurun içerisine uyarıcılar koyarak kendi çözümlerini kendileri üretmeye çalışıyor. Hem bölge esnafı hem de bu yolu kullanan sürücüler yolun yenilenmesi gerektiğine dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 12:37