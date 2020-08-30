Satışlar dibe vurdu

Ömer KADİROĞLU

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde, 600 bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre; Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül tarihinde, çıkana kadar gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 bin TL olarak dün itibarıyla satışa sunuldu.

Kuzey Kıbrıs’ta geçimini piyango bileti satarak sağlayan seyyar ve sabit bayiler, son dönemde vatandaşların şans oyunlarına ve Devlet Piyangosu biletine eskisi kadar ilgi göstermediğinden dert yandı.

Bayiler, satışlarındaki düşüşü, Coronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik krize ve Türkiye’deki Milli Piyango’nun özelleştirilmesinden dolayı biletlerin Kuzey Kıbrıs’a gelmemesine bağlıyor.

Diyalog’a konuşan bayiler, bilet satışlarında yaklaşık yüzde 80 bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Ne dediler?..



Orkun Boyacı“Şu anda piyango bilet satışları biraz düşük. Hem Coronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların alım gücünün düşmesi hem de Türkiye’de piyangoların özelleştirilmesi nedeniyle şu anda bilet satışının olmaması işlerimizi olumsuz etkiledi. Şu anda Kıbrıs biletleri satışta. Türkiye bileti almaya gelenler KKTC bileti de alıyordu ancak şu anda bu durum söz konusu değil. Öte yandan pandemi nedeniyle ülkeden çok sayıda insanın da ülkelerine dönmüş olması işlerimizi yarı yarıya etkilemiştir. Ben ocak ayından beri bu işi yapıyorum. Corona’dan önce 3 ay, sonrasında da 3 aylık bir bayiliğim var ve aradaki satış farkı gözle görülür oranda bir düşüş yaşamıştır…”Sait Kumru“Lefkoşa’da on yıllık biletçiyim ilk kez bu kadar kötü bir dönem geçiriyoruz. Bilet satışları yok denecek kadar az. Türkiye’den bilet gelmemesi nedeniyle bizim biletlerin de satışları düşüyor. Pandemi döneminde evde kapalıydık işlemedik ancak açılımların ardından yeniden satış noktamıza geldiğimizde sokaklarda insan yoktu. Pandemi sonrasında hiç iş yapamadık desek yeridir. Geçtiğimiz yıllara göre satışlarda yüzde 75-80 bir düşüş yaşadık. Hem pandemi hem de Türkiye biletlerinin el değişmesi nedeniyle adamıza gelmemesi bilet satışları sıfır noktasına geldi…”Hasan Sağol“Bilet satışları Coronavirüs salgını sonrasında yeni yeni toparlanmaya başladı ancak eskisi gibi değildir. Türkiye’de piyangoların el değişmesi nedeniyle şu anda bilet basılmıyor ve bizler de sadece KKTC bileti sattığımız için haliyle işler biraz durgun gidiyor. KKTC bileti Türkiye biletlerinin yanında gidiyordu ancak şu anda Türkiye biletleri olmadığı için KKTC bilet satışları da düşmüştür. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl bilet satışlarımız yüzde 40 oranında bir düşüş yaşamıştır…”