12 Eylül’de toplantı isteniyor

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, bazı muhtarlardan imza toplayarak Muhtarlar Birliği’nin

12 Eylül’de genel kurula gitmesi ve seçim yapması için Girne Kaymakamı’na başvurdu.Akay Darbaz, konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:“KKTC Muhtarlar Derneği’nin olağanüstü seçimlerinin 12 Eylül Cumartesi günü yapılması için tüzüğümüzün A ve B bendine göre gerekli ve yeterli olan muhtarlarımızın bir kısmının imzalarını toplayıp, derneğimizin kayıtlı ve bağlı olduğu Girne Kaymakamlığımızı ziyaret ettik. Girne Kaymakamı Sayın Sinan Güneş’e müracaatımızı yapıp teslim ettik.”

Barbet: Toplantı çağrısı yapacağım

Konuyla ilgili olarak Diyalog’a konuşan Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet, pandemi nedeniyle genel kurulun ertelendiğini söyledi. Barbet, genel kurul toplantısının mümkün olan en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ın Muhtarlar Birliği’ne üye olmadığını söyleyen Barbet, “Bütün halk bilsin ben bu işten para almıyorum” dedi.