Herkes şokta

Suna ERDEN

Geçtiğimiz Şubat ayında 17 yaşındaki lise öğrencisi kızla ilişkiye girmekle suçlanan ve ülkede infiale yol açan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Güngeldi, meslekten atılmasının ardından dün de tecavüz suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarıldı ve tutuklandı.

Zanlı Güngeldi’ye söz konusu kız çocuğuyla ilişkiye girmesi için Lefkoşa’nın Surlariçi’ndeki evini açmakla suçlanan ‘Chicco’ lakaplı Cihan Gür ile konteyner tipi ikametgahını öğretmen Hüseyin Güngeldi’nin kullanımına verdiği iddia edilen İhsan Azeri de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polise şikayeti kız yaptı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis,

25 Şubat 2020 tarihinde E.S’nin (K-17) Lefkoşa Adli Şube’ye gelip, öğrenci olduğunu ve aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olan zanlı Hüseyin Güngeldi ile gönül ilişkisi yaşadığını, cinsel ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını çekip gönderdiğini ve zanlının da WhatsApp’tan başkasına gönderdiğini belirtip, ifade vererek şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma neticesinde Savcılığın zanlı aleyhinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçuyla soruşturma başlatılmasının istendiğini mahkemeye aktardı.

İlk önce Chicco’nun evine götürmüş



Polis, E.S’nin 28.08.2020 tarihinde yeniden ifadeye çağrıldığını ve 2019 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çeşitli ikametgâhlarda zanlının, kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Güngeldi’nin 28.08.2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, E.S’nin ifadesinde zanlı Hüseyin Güngeldi’nin kendisini okul saatinde Lefkoşa Surlariçi’nde Chicco lakaplı birinin evine götürdüğü ve cinsel tecavüzde bulunduğunu belirttiğini söyledi.Gür, inkar etti ama kız evin içini anlattıPolis, Chicco lakaplı kişinin zanlı Cihan Gür olduğunun belirlendiğini, ikametgâhında tutuklandığını ve zanlı Hüseyin Güngeldi’ye anahtar verip, vermediği sorulduğunda vermediğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, E.C’nin ifadesinde evde beyaz renk bir köpek olduğunu ve evi tarif ettiğini belirtip, zanlının evinde beyaz renk bir köpek olduğunun belirlendiğini ve tarife uyduğunu anlattı.

Konteynır tipi ev de işin içinde

Polis, zanlı Hüseyin Güngeldi’nin, zanlı İhsan Azeri’nin konteyner tipi ikametgâhında da defalarca cinsel ilişkiye girdiğini belirttiğini söyledi. Polis, zanlı İhsan Azeri’nin dün 08.30’da tutuklandığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları Altan Erdağ, Sonay Kande ve Kıvanç Manyera, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.