Öfke dorukta

Ömer KADİROĞLU

Yiğitler köyünde geçtiğimiz çarşamba günü bir iş aracının kopardığı telefon kablolarının hala tamir edilmemesi, bölge halkı ve köy muhtarını isyan noktasına getirdi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar kablolara takılan bir iş aracının direk ve telefon hatlarına zarar verdiğini ancak tamirinin ilgili daireye bildirilmesine rağmen hala yapılmadığını ifade etti. Köy muhtarı Raşit Özsağlam ise konuyu polise bildirdiklerini ve raporlandığını kaydetti. Yetkililere seslenen muhtar ve köy halkı zarar gören kabloların ve telefon direğinin tamir edilmesi çağrısında bulundu. Özsağlam şunları anlattı, “Geçtiğimiz çarşamba günü bir iş makinası saat 16.00 sıralarında telefon kablolarına takılarak direğin kırılmasına ve kabloların kopmasına neden oldu. Aradan üç gün geçti ve yine bir iş aracı kablolara takılarak zarara yol açtı. Söz konusu zararı ilgili daireye bildirdik ancak gelip ilgilenen olmadı. Konuyu polis ekiplerine bildirdik ve gelip rapor tuttular. Çarşamba günü yaşanan olay sonrasında köyde yaşayanları bu gibi olaylarda sebep olan araçların plakalarını almaları yönünde uyarmıştım. Dün yaşanan olayda ise olaya tanık olan bir köylümüz bir beton mikserinin kablolara zarar verdiğini bize bildirdi. Konuyu polise aktarmış olsak da ilgili daireden bu arızayı gidermesini bekliyoruz…”

Betoncu’dan iddialara yanıt



İddiaların hedefinde olan beton mikserinin sahibi olan Şenol Betoncu, açıklamalarda bulundu. Betoncu şunları aktardı, “Yiğitler köyündeki işimiz için aracımız oraya gitti ancak daha önceden kopmuş ve duvarda dayalı olarak bulunan telefon direğinden sarkan kabloya aracımız takılmış ve zaten kırık olan direk dayalı olduğu duvardan düşmüştür. Biz daha önce birçok kez birçok bölgede telefon kablosuna aracımız takılmış ve verilen zararı karşılayan bir firmayız. Bizi birisinin görüp ihbar etmesine dahi gerek duyulmadan verdiğimiz zararı her zaman karşıladık ancak şu anda önceden var olan bir durumu bize mal etmeleri doğru bir yaklaşım değildir. Telefon direkleri alçak, kabloları ise sıcaklardan esnediği için bu sorunları zaman zaman yaşıyoruz ve böylesi bir durumda da ne ilgili daireyi ne de vatandaşı mağdur etmiyoruz. Yiğitler köyünde yaşanan olayın da kesinlikle firmamızla alakası yoktur…”