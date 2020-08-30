Bütün Kıbrıs’ı üzen iki veda

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs dün Girne ve Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’den gelen iki ani ölüm haberi ile sarsıldı. Girne’de 48 yaşındaki Cem Öztürk ikameti içerisinde ölü bulundu. Minareliköy’de ise bölgenin sevilen kuaförlerinden Mustafa Çelebi 45 yaşında sevenlerine veda etti.



Elde edilen bilgilere göre, Girne Şht. Aytekin Sezai Sokak’taki Özyalçın 64 isimli dairesinde önceki gün saat 18.30 sıralarında ölü olarak bulunan Cem Öztürk’ün yapılan ilk muayenesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ancak Öztürk’ün Pazartesi günü yapılacak otopsinin ardından asıl ölüm nedeninin anlaşılacağı öğrenildi.Cem Öztürk’ün Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Makine Bölümünde profesör olarak çalıştığı aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, GAÜ Yöneticiler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kutsal Öztürk’ün oğlu olduğu öğrenildi. Aslen İzmirli olan ve herkes tarafından sevilen Cem Öztürk’ün zamansız vedası herkesi şok etti.

Minareliköy’ü üzen veda

Öte yandan Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de ikamet eden ve köyünde kuaför dükkanı bulunan ve herkes tarafından sevilen sayılan 45 yaşındaki Mustafa Çelebi, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Çelebi’nin zamansız vedası başta ailesi olmak üzere tüm bölgeyi yasa boğdu.