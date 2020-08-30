2 gün karakolda

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Melik Dinler’e çarparak ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan araç sürücüsü Mert Akil Adalıer mahkemeye çıkarıldı

2 gün karakolda
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Hüseyin ÇİÇEK
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, önceki gün kullanımındaki araç ile Melik Dinler’e çarparak ağır yaralanmasına neden olan Mert Akil Adalıer, dün tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

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Mahkemeye meseleyi aktaran Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Berk Mertcanoğlu; zanlının, 
28 Ağustos 2020 tarihinde, saat 13:40’ta, yönetimindeki araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyrettiği esnada, viraj üzerinde hızını salim hadde indirmeyerek, o esnada yolun sağından solundan geçmeye çalışan Melik Dinler’e çarptığını ve ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Dinler’in hayati tehlikesi var
Dinler’in tedavisinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sürdüğünü ve hayati tehlikesi olduğunu aktaran polis, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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