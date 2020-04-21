Cezası ağır oldu

KKTC’de bir haftada 16 trafik kazası meydana geldi. Kazalardan 6 kişi yaralandı.

Polis, bu sürede 533 sürücüyü kontrol etti, 50’sine ceza kesti. Kazaların başlıca sebepleri ise tehlikeli ve dikkatsiz sürüş oldu. 8 kişinin de alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13 - 19 Nisan tarihlerini kapsayan sürede KKTC’de 16 trafik kazası oldu. 6 kişi yaralandığı kazaların 11’i hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 6’sı sürat, 6’sı dikkatsiz sürüş nedeniyle oldu. Kavşakta durmama ve yakın takip de diğer kazaların sebebi olarak açıklandı.

En fazla kaza Lefkoşa bölgesinde meydana geldi. 7 kaza ile ilk sıraya yerleşen Lefkoşa’yı 4 kaza ile Güzelyurt bölgesi izledi. Gazimağusa ve İskele’de kayıtlara 1, Girne’de ise 3 kaza geçti.

Denetimlere 533 sürücüyü kontrol eden ve 50’si hakkında ileri işleme giden polis, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinden 9’unun tehlikeli, 5’inin dikkatsiz sürüş nedeniyle rapor edildiğini açıkladı.

Sürücülerden 2’sine seyrüsefer ruhsatsız, 3’üne sürüş ehliyetsiz, 8’ine alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, 4 sürücünün seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu, 2’sinin trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1’inin trafik ışıklarına uymadığı ve 8’inin sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı tespit edildi. 8 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

398 kişi yasağı ihlal etti

Öte yandan Sokağa çıkma yasağına ilişkin polis tarafından ülke genelindeki yapılan polis denetimleri devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 19-20 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 54 kişinin kısmi, 10 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 3 iş yerinin ise yasağa rağmen açık olduğu belirlendi.

Bu arada sokağa çıkma yasağı kapsamında 13-20 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 291 kişinin kısmi, 107 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 398 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

5 iş yerinin ise yasağa rağmen açık olduğu belirlendi. Polis söz konusu şahısları tutukladı.