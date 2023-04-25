Cezası ağır oldu

Suna ERDEN

Girne’de bir tanıdığına ait evi sahte belgelerle satan, işlediği suç ortaya çıktıktan 4 yıl sonra yakalanan Rus vatandaşı Yury Lipatov, 6 yıl hapse mahkum edildi. “Aranan şahıs” ilan edilmesine rağmen Girne kentinde 4 yıl boyunca yakalanmadan yaşayan sanığın, tutuklanınca “Kaçmaktan yoruldum” dediği belirtildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın kararını okuyan yargıç, sanığın sahte vekaletname hazırladığını, Girne Tapu Dairesi çalışanı bir şahıs ile bir emlakçının yerine imza attığını ve başkasına ait evi sattığını ifade etti.

Olgular aktarıldı

Ağır ceza yargıcı, sanığın Rusya’da yaşayan arkadaşının KKTC’deki evini sahte vekaletname hazırlayarak, Girne’de bir şahsa sattığını ve 59 bin Sterlin aldığını ifade etti. Sanığın, Rusya’daki arkadaşına evi kiraladığını söylediğini, belli bir süre kira bedeli gönderdiğini ancak bir süre sonra ortadan kaybolduğunu ifade etti. Rusya’daki şahsın sanıktan haber alamayınca KKTC’deki bir arkadaşıyla temasa geçtiğini kaydeden Yargıç, evi kontrol eden şahsın başka birine satılmış olduğunu öğrenip Rusya’daki şahsa haber verdiğini aktardı. Yargıç, evinin satıldığını öğrenen şahsın KKTC polisine şikâyette bulunduğunu açıkladı. Yargıç, yapılan soruşturma sonucu sanığın 2016 yılında sahte vekaletname hazırladığına, Girne Tapu Dairesi’ne ibraz ederek, malın satışını sağladığına dair tespit yapıldığını belirtti. Yargıç, sanığın ayrıca sahte vekâletnameleri hazırlarken sahte tasdik mührü kullandığını belirtti.

Evrak sahteleme en yaygın suçlar arasında

Sanığın işlediği sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarının yaygınlaştığına dikkat çeken Yargıç, bu suçların 2017’de ağır ceza mahkemelerinin gündeminde dördüncü, 2018 ve 2019’da üçüncü, 2020’de altıncı ve 2021 yılında üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, sanık hakkında karar verirken dikkate aldıkları ağırlaştırıcı faktörleri; yaygın bir suç işlemiş olması, iki sahte vekaletname hazırlaması, sahte vekaletnamelerde 3 kişinin imzasını sahtelemesi, sahtekarlıkla 59 bin Sterlin temin etmesi, Tapu Dairesi çalışanı ve emlakçı bir şahsı suça dahil etmesi olarak açıkladı. Yargıç, sanığın adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, suçunu ve davalarını kabul ettiğini, bu hususların hafifletici etkenler olduğunu dile getirdi.

Yıllarda adaletten kaçtı

Sanığın, 2016 yılında sahte evrakla sattığı evle ilgili gerçeğin 2018 yılında ortaya çıktığını kaydeden Yargıç, 2022 yılında darp meselesinden dolayı karakola celp edilince geçmiş suçlardan dolayı yakalandığını söyledi. Yargıç, sanığın 4 yıl süreyle adaletten kaçtığını ifade etti. Ağır ceza yargıcı, ayrıca sanığın aranan şahıs olmasına rağmen 4 yıl boyunca rahat bir şekilde ülkede yaşamış olmasının da dikkate alınması gereken bir husus olduğunu, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Yargıç, sanığın işlediği suçların yaygın ve vahim suçlar olduğunu belirterek, 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.