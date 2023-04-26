Yol haritası belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, genişletilmiş ilçe toplantısı düzenledi.

Açıklamaya göre, toplantıya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Örgüt Sekreteri Ürün Solyalı, CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, ilçe yöneticileri ve üyeler katıldı.

Toplantıda, Güzelyurt İlçesi’nin bugüne kadar yaptığı faaliyetler ele alındı ve üyelerin önerileri dinlendi.

İzlenecek yol haritasıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, son siyasi gelişmeler, KIB-TEK’in durumu, seçim sistemi ve ara seçim konusu ele alındı.

Genişletilmiş toplantıya CTP Güzelyurt İlçesi üyeleri de katıldı.

KTTO raporunu CTP'ye sundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan (KTTO) bir heyet, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Açıklamaya göre, KTTO heyeti, hazırladığı “Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu'nu” CTP yetkililerine sundu.

Kamuoyuyla paylaşılmak için hazırlanan raporla ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Erkut Şahali, Devrim Barçın ve Salahi Şahiner katıldı.

KTTO heyetinde ise Başkan Turgay Deniz, Başkan Vekili Aziz Limasollu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Akademisyen Murat Fahrioğlu yer aldı.