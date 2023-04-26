Uzlaşı sağlanmalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, iki toplumlu teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek bilgi aldığı, toplantıya ilişkin açıklamanın ise Rum Müzakereci Menelaos Menelau’dan geldiğini belirtildi.

Alithia gazetesinin haberine göre; Rum müzakereci Menelau, Kıbrıs Türk tarafının Lefkoşa’da bir geçiş noktası daha açılmasını istediği iddiasında bulundu.

Rum tarafı, konuyu görüşmeye ve uzlaşı sağlanması halinde söz konusu geçiş noktasının açılmasına onay vermeye hazır olduğunu iletirken, Lefkoşa’ya ilaveten ‘Atihenu- Piroi’ (Kiracıköy-Gaziler) sınır kapısının açılması yönündeki şartı hatırlattı.

Hristodulidis, teknik komite üyelerine, gönüllü sürdürdükleri çalışma sebebiyle duyduğu minnettarlığı dile getirdi ve komitelerin, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşması yönünde çabaların ve çözüm sürecinin ayrılmaz bir parçası olduklarını vurguladı.

Menelau; “yetkili teknik komite tarafından yürütülen, tüm Kıbrıs’ta kültürel mirasın restorasyonu çalışmaları, yine ilgili teknik komite tarafından yürütülen pandemi döneminden bugüne kadar devam eden çalışmalar olduğunu” ifade ederken “son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması adına eğitim komitesi çerçevesindeki faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını” vurguladı.

Diğer teknik komitelerde de çalışmaların, incelemelerin ve fikir tartışmalarının sürdüğünü belirten Menelau, yeni sınır kapılarının açılması konusunda bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine ise, “bu konuyla ilgilenen, mevcut geçiş noktalarındaki konulara dair görüşmelerin yapıldığı bir teknik komitenin mevcut olduğunu, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda görüşmelerin de bu komite çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini” söyledi.

Menelau; “Bütünlüklü çözüm perspektifinin yeniden canlandırılması çabalarına yardımcı olabilecek ve daha iyi bir ortam yaratılmasına katkı koyabilecek adımlar çerçevesinde ele alabileceğimiz bir konudur” şeklinde konuştu.