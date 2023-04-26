Prag’da gerilim

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, Prag’da gerçekleşen AB üye ülkeleri parlamento başkanları toplantısında yaptığı konuşma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan sert tepki gördü.

Haravgi gazetesi; Dimitriyu’nun toplantı esnasında yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki Rus işgaliyle 1974 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşen Barış Harekâtı arasındaki benzerlik olduğunu söyleyince, TBMM Başkanı Mustafa Şentop buna tepki gösterdi.

Şento, Zürih Anlaşmaları ile özellikle de garanti anlaşmasına atıfta bulunurken, Dimitriyu’nun ‘muhtemelen garanti anlaşmalarından habersiz olduğunu’ söyledi.

Dimitriyu’nun ise Şentop’un üslubuna sinirlenerek, bu tarz cinsiyetçi ifadeleri kabul etmesinin söz konusu olmadığını söylediğini yazan gazete, Dimitriyu’nun "Ben Kıbrıs Rum toplumunun değil, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisinin temsilcisiyim" dediğini aktardı.

Dimitriyu, sözlerinin devamında, söyleyecek bir şeyi olmadığını, bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve oradaki herkesin desteğini beklediğini dile getirdi.