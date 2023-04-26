Köstek değil destek olunmalı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Girne Antik Liman Restorasyon Projesine ilişkin yaptığı açıklamada, projenin KKTC tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesi olduğunu vurgulayarak, “Tarihi restorasyon projesini bir iki açıklama için heba etmeyeceğiz” dedi.

Proje için Turizm Bakanlığı’nın kendi bütçesi ile ihaleye çıkıldığının vurgulandığı açıklamada, “Dışarıdan hiçbir destek veya katkı alınmamıştır. İhaleye çıkmak için de Maliye Bakanlığı’ndan bütçesi onaylanmış ve bloke edilmiş ve bu şekilde ihaleye çıkılmıştır” denildi.

Antik limanın kendine özel yapısı ve yıllardır yeterince ilgi gösterilmemiş olunmasından bahsedilen açıklamada, ihaleye çıkılmadan önce bir yılı aşkın süre paydaşlarla yapılan toplantılar ışığında projeye başlandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız elinden geldiğince, bütçesi imkânları doğrultusunda, yetmediğini de bilerek, oradaki esnafa hibe, kredi ve çalışanların maaşları konusunda destek olmuş, olmaya da devam edecektir. Gelinen noktada, alanın çok özel ve hassas olması ve ‘yapmışken tam yapalım’ mantığı ile proje devam ederken beklenmedik birçok tarihi eserlere rastlanmıştır, elektrik konusunda da ihale başladıktan sonra yapılması elzem olan bazı koşullar ortaya çıkmıştır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, bütçesi tamamen Turizm Bakanlığı tarafından ayrılan, blokesi alınan ihale miktarının ödenmesinde de bazı gecikmeler olsa da, hem bakanlığımız hem de işi alan firma elinden gelen gayreti göstermiştir.

“Taahhüdümüzün arkasındayız”

Üzülerek izlemekteyiz ki, bazı turizm paydaşları, bazı esnaflar, bazı paydaşlar bu büyük projeyi maalesef siyasete alet etmeye, finansmanı hazır olan, kimsenin beklemediği gelişmelerden dolayı az da olsa aksayan bu dev projeye destek yerine köstek olmaya çalışmaktadırlar.

Halkımızdan ricamız, iş yapanları desteklemeleri, yıllardır kanayan yara olan bu büyük projeye sahip çıkmalarıdır. Taahhüdümüzün arkasındayız, gecikmenin liman esnafına ve turizme vereceği zararın bilinciyle projeyi anlımızın akıyla tamamlayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.”

Bakanlığın resmi açıklamaları dışında yapılan tüm açıklamaların sadece süreci baltaladığının kaydedildiği açıklamada, yapılan olumsuz açıklamaların Girne’ye ve ülke turizmine büyük zarar verdiği vurgulandı ve bilgi kirliliğine müsaade edilmeyeceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023, 09:40