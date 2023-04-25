Eylem yapılacak

İki toplumlu Birleşik Kıbrıs İnisiyatifi’nin, geçiş kapılarının açılmasının 20’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladığı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre inisiyatiften yapılan açıklamada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni geçiş kapılarının açılması gerektiği kaydedildi ve bu bağlamda, 27 Mayıs’ta yapılacak olan eylem için sivil toplum örgütlerine, vatandaşa ve yerel yönetim makamlarına işbirliği yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, geçiş kapılarının açılmasının iki toplum arasında temas kurulmasını kolaylaştırdığı ve bu temasın, siyasi gelişmeler ile geçiş kapılarına yakın bölgelerin ekonomik kalkınması açısından hayati önem taşıdığı belirtildi.

Habere göre açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ilerleme sağlanmayışının, büyük problemler yarattığı ifade edildi.

