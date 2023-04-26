banner564
banner556

Şeref Defteri’ni imzaladı

banner587

Başbakan Üstel, Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Karagil’den bilgi aldı

Şeref Defteri’ni imzaladı

Başbakan Ünal Üstel, dün Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Açıklamaya göre, ziyarette Girne Polis Müdürlüğü Şeref Defteri’ni imzalayan Başbakan Üstel, bölgenin durumu hakkında Girne Polis Müdürü Gökay Karagil’den bilgi aldı.
Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, polis teşkilatının, gece gündüz demeden özverili bir şekilde yaptığı çalışmaların, halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi adına son derece önem arz ettiğini vurguladı.
Üstel, “Bu bağlamda polis teşkilatımıza yapmış oldukları zorlu görevlerinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
 

banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uzlaşı sağlanmalı
Uzlaşı sağlanmalı
  1. GÜNEY

banner582

banner471

banner581

banner473