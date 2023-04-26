Şeref Defteri’ni imzaladı

Başbakan Ünal Üstel, dün Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ziyarette Girne Polis Müdürlüğü Şeref Defteri’ni imzalayan Başbakan Üstel, bölgenin durumu hakkında Girne Polis Müdürü Gökay Karagil’den bilgi aldı.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, polis teşkilatının, gece gündüz demeden özverili bir şekilde yaptığı çalışmaların, halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi adına son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Üstel, “Bu bağlamda polis teşkilatımıza yapmış oldukları zorlu görevlerinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

