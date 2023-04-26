Durum vahim ötesi

Gazimağusa Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında binaların yıkılmaya karşı risk oranını tespit etmek üzere ilçe merkezinde hızlı tarama testlerine başlandığını duyurdu.

İlk etapta hızlı tarama testi yapılan 15 binadan 14'ünün yüksek ve orta hasarlı olduğu saptandı.

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nden inşaat mühendisi Niyazi Yurtseven ve inşaat teknikeri Halil Onbaşılar’ın Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı tarama testleri ile ilgili çalışmalarına katılmalarının hızlı tarama testi yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Belediyenin www.gazimagusabelediyesi.org web sayfasına yapılan başvurular neticesinde yapılan hızlı tarama testi ile kent sınırları içerisinde bulunan binaları ön gözlemden geçirerek, risk analizi sonuçlarına göre tehlikeli binaların ileri kontrolünün yaptırılmasına yönlendirme amaçlanıyor.

Açıklamada, yaşadığı bina ile ilgili şüphe duyan vatandaşların hızlı tarama testi yapılması için www.gazimagusabelediyesi.org web adresindeki Bina İnceleme Başvuru formunu doldurabileceği, şahsen tapu belgeleri ile Gazimağusa Belediyesi’ne başvurabileceği ya da (0392) 1823 numaralı telefondan müracaatta bulunabileceği bildirildi.

Eryaşar: Hızlı tarama testleri yapılacak

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık, İmar Proje Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar, Gazimağusa Belediyesi’nin 2019 yılında yapı denetimine başladığını belirterek, esas amacın yapılan binaların başlangıç aşamasında denetlenmesini sağlamak olduğunu, ancak kentte 2019 öncesi yapılan binalar olduğu için denetimlerin belediye sınırları içerisinde bulunan tüm binalara uygulanacağını söyledi.

Yurtseven: Deprem risk puanını belirliyoruz

Gazimağusa Belediyesi’nde inşaat mühendisi ve iş sağlık uzmanı olarak görev yapan Niyazi Yurtseven, proje bağlamında hem gözlem yapıp hem de İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırladığı bina bilgi formları doldurduklarını söyleyerek yapılan işlemleri anlattı.

15 binanın 14’ünün yüksek ve orta riskli olduğunun belirlendiğini söyleyen Yurtseven, Ön Gözlem Raporu çıkan binalara, raporun dağıtımının yapılmaya kısa süre içerisinde başlanacağını kaydetti.

Onbaşılar, süreci anlattı

Gazimağusa Belediyesi’nin Hızlı Tarama Testi Projesi’nde görevlendirilen inşaat teknikeri Halil Onbaşılar da, Gazimağusa Belediyesi’ne başvuru yapan kişilere bir gün önce ulaşıldığını, hızlı tarama testi için görüşmeye gidileceğinin bildirildiğini anlattı.

Onbaşılar, lazer metre ile bina yüksekliği ve metre ile genişliğinin ölçümünün yapıldığını, ardından binada deforme olan alanların gözlemlenip formda belirtilen soruların gözlemlerine göre cevaplandırıldığını açıkladı.