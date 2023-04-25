Başına yüzüne vurdu

Lefkoşa'da gece yarısı amca ile yeğen arasında yaşanan kavgada İbrahim Yağmur tutuklandı, Yasin Yağmur yaralandı. Tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, Yasin Yağmur’un çocuğuna bağırdığı ve küfür ettiği için yeğeni İbrahim Yağmur’dan hesap sorduğu, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Zanlının kavga esnasında amcası Yasin Yağmur’un çakmak gazı tüpüyle başına, alnına ve yüzüne birçok kez vurduğu açıklandı. Olay esnasında alkollü olan zanlının şikayet üzerine tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 23 Nisan 2023 tarihinde saat 23.50 sıralarında Lefkoşa'da Müftü Hilmi Sokak üzerinde bulunan evine hesap sormak için gelen amcası Yasin Yağmur' un başına, alnına ve yüzüne birçok kez vurduğunu belirtti. Polis, Yasin Yağmur' un alnının iki kısmında 2’şer santim, kulağında da 2 santim kesik oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının ayrıca bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini açıkladı. Polis, olayın hemen ardından tutuklanan zanlının alkollü olduğuna dair tespit yapıldığını açıkladı. Polis memuru, Yasin Yağmur' un çocuğuna bağırdığı ve küfür ettiği için zanlıdan hesap sormaya evine gittiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, olayda kullanılan çakmak gazı tüpünün sokak üzerinde bulunarak emare alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak olan ifadeler, incelenecek olan kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “yaralama, ciddi darp, sarhoşluk, rahatsızlık, itale-i lisan, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.