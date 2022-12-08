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‘Gönül birliğimiz var’

Bakan Öztürkler, Büyükelçi Feyzioğlu’nu kabulünde yaptığı konuşmada Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirtti

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‘Gönül birliğimiz var’

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti.

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Ziyaretle ilgili bakanlık açıklamasına göre, Öztürkler, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile gönül ve ülkü birliği içerisinde yürümekten büyük bir kıvanç duyduklarını belirtti. Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel ve küresel gücünün her geçen gün artmasından dolayı KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün de dünden çok daha güçlü olduğunu işaret etti. 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu’nun Kıbrıs’ı ve Kıbrıs sorununu çok iyi bilen, kıymeti tartışılmaz bir hukukçu olduğuna vurgu yapan Öztürkler, “Sayın Fevzioğlu’nun Lefkoşa Büyükelçisi olmasından dolayı mutluyuz. Kendisi Kıbrıs Sorunu başta olmak üzere, KKTC’nin sosyo-ekonomik hayatına dair bilgili, Kıbrıs Türkü’ne karşı da her zaman ilgili olmuştur. Sayın Fevzioğlu KKTC’ye gelir gelmez hemen halkın arasına karışmış, Kıbrıs Türkü’ne olan sevgisini yansıtmıştır. Sayın Büyükelçimizin görevinde başarılı olacağına inancımız tamdır. Dün olduğu gibi yarında Anavatanımız ile gönül birliği içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Sayın Fevzioğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, tekrardan vatan topraklarına hoş geldiniz diyorum” dedi. 
 

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