Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, yaşanan olayda 20 yaşındaki Berk Durmuş, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle E.Ö.’yü (E-21) baldırından bıçakladı. E.Ö. hastaneye kaldırılırken, Berk Durmuş saklandığı yurt odasında yakalanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 6 Aralık 2022 tarihinde, saat 01.45’te, üniversite kampüsü karşısındaki çemberde, kendisine küfrettiği gerekçesi ile E.Ö. ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının kavga esnasında E.Ö.’yü baldırından bıçakladığını açıkladı.

Zanlının, aynı gün bir yurt odasında tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.