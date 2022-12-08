208 bin seçmen oy kullanacak

Cemre Peral YANIKER

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, itiraz ve başvuruların neticelendirilmesinin ardından 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri mevcut seçmen sayısının 208 bin 236 olduğunu açıkladı.

Şefik, seçmen listelerine çeşitli sebeplerle 6 bin 299 başvuru yapıldığını belirterek, bunlardan çoğunun adres değişikliği (aktarma) olduğuna işaret etti.

Adaylar hakkında da rakamları paylaşan Şefik, 18 belediye başkanlığına 67 başvuru olduğunu, bunlardan 33’ünün partili, 34’ünün ise bağımsız olduğunu kaydetti.

Sayısı 220 olan belediye meclis üyeliğine, 962 partili 2 bağımsız olmak üzere toplam 964 başvurunun olduğunu belirten Şefik, sayısı 240 olan muhtarlığa ise 603 kişinin başvurduğunu, bu kişilerden 2’sinin adaylığa uygun bulunmadığını, 61 kişinin aday sayısı azlığından dolayı seçime girmeden seçildiğini, 540 kişinin ise seçime katılmaya uygun bulunduğunu bildirdi.

Şefik, 960 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1408 kişinin başvurduğunu belirterek, 25’inin adaylığa uygun bulunmadığını, 407 kişinin doğrudan seçildiğini, 976 kişinin adaylığının ise uygun bulunduğunu ifade etti.

TAK muhabirine yerel seçime ilişkin son rakamları paylaşan YSK Başkanı Şefik, 25 Aralık günü nasıl oy verileceğine dair de önemli bilgiler verdi.

“Sandık sayısı 768, 2 bin 304 kişi sandıklarda görev alacak”

Şefik, seçmen listelerine yapılan 6 bin 299 başvurudan 1739’unun ilk başvuru olduğunu ve bunlardan 40’ının reddedildiğini ve 1699’unun ilk kaydının yapıldığını kaydetti. Yerel seçimlerde bölge bağlılığının ön plana çıktığına dikkat çeken Şefik, 4 bin 560 kişinin adres değişikliğine başvurduğunu ve bu başvuruların 4 bin 543’ünün kabul edildiğini kaydetti. Şefik bu düzenlemelerin ardından mevcut seçmen sayısının 208 bin 236 olduğunu belirtti. Şefik, mükerrer oy kullanılmaması için listelerin titizlikle incelendiğini de kaydetti.

Yerel seçimlerde sandık sayısının 768 olduğunu ve sandıklarda toplam 2 bin 304 görevlinin çalışacağını söyleyen Şefik, bunun yanında sandık dışında da çalışacak çok sayıda personelin olacağını anımsattı ve bu sayının ilerleyen günlerde belli olacağını ifade etti.



Oy verirken nelere dikkat edilmeli

Şefik, 25 Aralık günü oy verilirken dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaştı.

Seçmenin oy kullanmadan önce muhakkak kimlik göstermesi gerektiğinin altını çizen Şefik, KKTC kimlik kartı veya pasaportunun yanında, Kıbrıs Türk Federe Devleti kimlik kartı, polis kimlik kartı ve KKTC sürüş ehliyetinin de geçerli olduğunu dile getirdi.

Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere farklı renklerde 4 tane oy pusulası olacağını kaydeden Şefik, oyların şu şekilde verileceğini aktardı:

“Belediye başkanları için, arzu edilen adayın isminin altındaki kareye ‘evet’ mührü basılacak. Aynı şekilde, muhtarlarda da, adayın altına ‘evet’ mührü basılacak.

İhtiyar heyeti üyeliğinde 4 kişi seçilecek. Burada arzu edilen adayların yanındaki kutuya işaret konularak (tik atılarak), oy verilecek.

Belediye Meclis üyeliğinde, mühür, mühür+tercih, karma olmak üzere 3 tür oy verme şekli olacak. Mühür seçeneğinde, partinin ambleminin altına mühür basılacak. Mühür+tercih şeklinde oy kullanılacağında, mührün basılmasının ardından mührün basıldığı partinin üyeleri arasında belediye meclis üyesi sayısının yarısı kadar ismin karşısında yer alan kutular işaretlenerek tercih yapılacak (örneğin 12 üye varsa 6 tercih).

Karma oy kullanımında, ilgili belediyedeki aday sayısının yarısı ile tamı arasında (örneğin 12 üye varsa en az 6 en fazla 12) aday işaretlenecek. Bu rakamlardan daha az veya daha fazla (üye sayısının yarısından az ya da tümünden fazla) işaretlenmesi halinde, pusula geçersiz sayılacak. Karma kullanılacağında, mühür kesinlikle kullanılmayacak ve işaretlemeler en az iki parti ya da bir parti ile bir bağımsız arasında olabilecek.”

“Haziran 2023’te ara seçim yapılması gerekir”

Muhabirin ara seçim üzerine sorusu üzerine de yorum yapan Şefik, Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifa ettiğini, ardından yerel seçimlerde 3 milletvekilinin belediye başkanlığına aday olduğunu hatırlattı. Şu anda 1 milletvekili eksikliği olduğunu, yerel seçimlerde de bu sayının artabileceğini söyleyen Şefik, mevzuat gereği ara seçimin Haziran 2023’te yapılması gerektiğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 10:50