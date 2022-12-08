Senaryo deprem

Afet İLBAN

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde “Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı” yapılıyor.

Tatbikat, SSTB ile AFAD arasında imzalanan “Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde 7-8 Aralık tarihlerinde ülke genelinde kentsel arama, medikal arama kurtarma ve KBRN alanında icra ediliyor.

Merkez üssü Larnaka Körfezi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem senaryosu kapsamında gerçekleştirilen tatbikat, 15 olaydan oluşuyor.

Tatbikatta, deprem nedeniyle meydana gelen geniş çaplı hasar sonrası, ulusal imkanların yetersiz kalmasıyla, uluslararası destek unsuru olarak AFAD ve TC Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri ülkeye gelerek, merkez üssü Lefkoşa ilçesi Metehan bölgesi olmak üzere Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde enkaza müdahale, arazide kayıp arama, ev yangınının söndürülmesi ve duman dolu odadan kurtarma, arazi yangınına müdahale, üst kattan kurtarma, KBRN uygulaması, kuyudan kurtarma ile trafik kazasına müdahale ve triaj uygulamaları yapılıyor.

Metehan’da enkaza müdahale

Metehan’da uygulanan senaryo gereği deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik olarak Sivil Savunma ve AFAD ekipleri tarafından müdahaleye başlandı.

Ayrıca artçı depremin ardından elektrik hatlarında oluşan hasar nedeniyle bir evde meydana gelen yangın, Sivil Savunma kadrolu personelinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonucunda duman dolu odada mahsur kalan yaralılar kapalı devre solunum setleri ile donanımlı arama kurtarma personeli tarafından dışarıya çıkarılarak, ilkyardımı yapıldı ve hastaneye sevk edildi.

Metehan’da uygulanan senaryoyu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da takip etti.



Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 10:50