Kefaletle serbest kaldı

Suna ERDEN

Girne- Alsancak yolunda meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alperen Aktürk’ün (24) durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aktürk’ün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, kazaya neden olan Niyazi Seylani (32) dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının dikkatsiz sürüş yaptığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 15 Ocak 2019 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunun 8-9'uncu kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden Niyazi Seylani’nin, yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Tutuksuz yargılanacak

Kaza sonucu yaralanan Niyazi Seylani Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, Alperen Aktürk ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün taburcu edildiğini ifade etti. Alperen Aktürk’ün durumunun iyiye gittiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.