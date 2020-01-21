Polis torbacıya  baskın yaptı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Yusuf Özgen’i yakalamak için harekete geçen polis, 48 gram hintkeneviri, 18 gram centetik cannabionid ve iki hassas terazi ele geçirdi. Polisi görünce kaçmaya kalkışan zanlının makul kuvvet kullanılarak yakalandığı, suçla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle kız arkadaşı İryna Tymofieieva’nın da gözaltına alındığı belirtildi. Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Ocak 2020 tarihinde zanlı Yusuf Özgen’in uyuşturucu satışı yaptığının öğrenilmesi üzerine operasyon yaptıklarını söyledi.

Polis memuru, Kermiya bölgesinde tespit edilen zanlının narkotik ekiplerini görünce kaçmaya başladığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Soruşturma memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, aynı gün zanlı Yusuf Özgen ve birlikte yaşadığı İryna Tymofieieva’nın kaldığı ikametgâhta yapılan aramada da 28 gram ağırlığında hintkeneviri, 18 gram sentetik cannabionid ve iki adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Özgen, suçunu kabul etti

Polis, Yusuf Özgen’in gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini, diğer zanlının ise ifade vermediğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.