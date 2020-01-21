Kafalar karıştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde, 2015 yılında Havva Şenyiğit ile hemşire Havva İlkay Kurteli’nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan ambulans şoförü Salih Aygan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne hasta taşıdığı esnada kaza yapan Aygan, 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti adına kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanığın süratle seyrettiği sırada, viraja geldiği halde hızını salim hadde indirmeyerek direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi. Toroslu, ambulansın yolun solundan çıkarak takla attığını, kaza sonucu hemşire Havva İlkay Kurteli ile ambulansta hasta olarak bulunan Havva Şenyiğit'in yaşamını yitirdiğini ifade etti. Toroslu, sanığın kendisi dahil 2 kişinin yaralandığını belirterek, bu hususların ağırlaştırıcı olduğuna dikkat çekti.

Yüksek cezalar yeterli olmuyor

Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, ölümlü kazaların verilen yüksek cezalara rağmen artmaya devam ettiğine işaret etti. Yargıç Toroslu, yüksek cezaların tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti ve devletin karayollarına gereken önemi göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Toplumun bilinçlendirilmesinin önemini de vurgulayan Yargıç, tüm kesimlere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Hastaneye hasta yetiştirmek için süratli gitti

Ambulans araçlarının donanımlarının güvenli olması gerektiğine de dikkat çeken Toroslu, huzurlarındaki meselede sanığa kamu yararı gereği hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini ifade etti.

Toroslu, sanığın, taşıdığı hastayı, hastaneye yetiştirme kaygısı ile süratli bir şekilde seyrettiğini ve bunun da lehine hafifletici neden olarak dikkate alındığını belirtti. Yargıç, sanığı 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

3 takla atmıştı

Kaza 25 Kasım 2015 tarihinde, Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde meydana gelmişti.

Hasta taşıyan Salih Aygan, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkmış ve 3 takla atmıştı. Kaza sonucunda, ambulansta hasta olarak bulunan Havva Şenyiğit olay yerinde, hemşire Havva İlkay Kurteli ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.