Katili kocası

Baf’ta, evinde bıçaklanmış halde bulunan ve Baf Genel Hastanesi’ne kaldırılan 31 yaşındaki Suriye kökenli bir kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği haber verildi.

Kadının ayrı yaşadığı kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını ve ciddi şekilde yaralandığını bildiren Rum haber kaynakları, Rum polisinin cinayetle ilgili olarak kadının “Arap kökenli” olan kocası için tutuklama emri çıkardığını ve adamın arandığını duyurdu.

İlk gelen bilgilere göre, kadının kocası aleyhinde, geçmişte aile içi şiddet olaylarıyla ilgili defalarca şikâyette bulunulduğu ve adamın eşinin yaşadığı yere yaklaşmaması için mahkeme emri çıkarıldığı da belirtildi.

Ailenin Rum Sosyal Hizmetler Dairesi’nin gözetiminde olduğu ve cinayete kurban giden kadının da evde Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanı tarafından bulunduğu kaydedildi.