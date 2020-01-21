Çanlar çalıyor

Suna ERDEN

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan dönemde ülkede 847 trafik kazası meydana geldi; 10 kişi yaşamını yitirdi; 303 kişi de yaralandı.

Sadece Ekim ayı içerisinde 5 kişi kaza sonucu yaşamını yitirirken; Kasım’da 2, Aralık’ta bir ve bu yılın Ocak ayında 2 ölüm gerçekleşti.

Her ay ölümlü kazaların yaşandığı kuzeyde son dört ayda trafik suçu işleyen sürücü sayısı ise 12 bin 248 oldu.

Polis Basın Subaylığı’nın verilerine göre; trafik suçlarından sürat hep ilk sırada yer aldı.

Rapor edilen 12 bin 248 sürücüden 2 bin 330’u süratli araç kullanmak suçundan ceza aldı.

Bin 531 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 377’si ise alkollü araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Geriye kalan 8 bin 10 sürücü hakkında ise seyrüsefersiz araç kullanma, trafik levhalarına uymama gibi 15 başlık altında belirlenen diğer trafik suçlarından cezai işlem yapıldı.

Ekim ayı bilançosu: 5 ölüm

Ekim ayı içerisinde 181 kaza meydana geldi, 5 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi de yaralandı. Ekim’de 2 bin 893 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 498’i süratli araç kullanmak 142’si alkollü, 404’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, diğerleri de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Geri kalan sürücüler ise tehlikeli sürüş, dikkatsiz sürüş, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak, trafik ışıklarına uymamak, muayenesiz araç kullanmak,

sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Kasım ayında da ölümler oldu

Kasım ayında ise 254 trafik kazası meydana gelirken, 2 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi de yaralandı. Kontrollerde 3 bin 775 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 778 sürücü süratli araç kullanmak, 506’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 99’u alkollü araç kullanmak suçlarından rapor edildi. Geriye kalan diğer sürücüler hakkında ise 15 başlık altında belirlenen diğer trafik suçlarından yasal işlem yapıldı.

Yüzü aşkın yaralı

Aralık ayına gelindiğinde ise 276 kaza meydana geldi, bir kişi öldü, 115 kişi de yaralındı. Kontrollerde 4 bin 392 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 824’ü süratli araç kullanmak, 499’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 98’i alkollü araç kullanmak suçlarından rapor edildi. Geriye kalan diğer sürücüler de 15 başlık altında belirlenen diğer trafik suçlarından dolayı ceza aldı.

135 kaza, 1 ölüm, 33 yaralı

Ocak ayının 20’sine kadar olan sürede de 136 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi de yaralandı. Bin 188 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 230’u süratli araç kullanmak, 122’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 38’i de alkollü araç kullanmak suçlarından haklarında yasak işlem yapıldı. Rapor edilen diğer sürücüler de tehlikeli sürüş, dikkatsiz sürüş, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak, trafik ışıklarına uymamak, muayenesiz araç kullanmak, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve diğer trafik suçlarından ceza aldı.