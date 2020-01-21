Çanlar çalıyor

Suna ERDEN
Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan dönemde ülkede 847 trafik kazası meydana geldi; 10 kişi yaşamını yitirdi; 303 kişi de yaralandı.
Sadece Ekim ayı içerisinde 5 kişi kaza sonucu yaşamını yitirirken; Kasım’da 2, Aralık’ta bir ve bu yılın Ocak ayında 2 ölüm gerçekleşti.
Her ay ölümlü kazaların yaşandığı kuzeyde son dört ayda trafik suçu işleyen sürücü sayısı ise 12 bin 248 oldu.
Polis Basın Subaylığı’nın verilerine göre; trafik suçlarından sürat hep ilk sırada yer aldı.
Rapor edilen 12 bin 248 sürücüden 2 bin 330’u süratli araç kullanmak suçundan ceza aldı.
Bin 531 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 377’si ise alkollü araç kullanmak suçlarından rapor edildi.
Geriye kalan 8 bin 10 sürücü hakkında ise seyrüsefersiz araç kullanma, trafik levhalarına uymama gibi 15 başlık altında belirlenen diğer trafik suçlarından cezai işlem yapıldı.
Ekim ayı bilançosu: 5 ölüm
Ekim ayı içerisinde 181 kaza meydana geldi, 5 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi de yaralandı. Ekim’de 2 bin 893 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 498’i süratli araç kullanmak 142’si alkollü, 404’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, diğerleri de çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Geri kalan sürücüler ise tehlikeli sürüş, dikkatsiz sürüş, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak, trafik ışıklarına uymamak, muayenesiz araç kullanmak,
sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Kasım ayında da ölümler oldu
Kasım ayında ise 254 trafik kazası meydana gelirken, 2 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi de yaralandı. Kontrollerde 3 bin 775 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 778 sürücü süratli araç kullanmak, 506’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 99’u alkollü araç kullanmak suçlarından rapor edildi. Geriye kalan diğer sürücüler hakkında ise 15 başlık altında belirlenen diğer trafik suçlarından yasal işlem yapıldı.
Yüzü aşkın yaralı
Aralık ayına gelindiğinde ise 276 kaza meydana geldi, bir kişi öldü, 115 kişi de yaralındı. Kontrollerde 4 bin 392 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 824’ü süratli araç kullanmak, 499’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 98’i alkollü araç kullanmak suçlarından rapor edildi. Geriye kalan diğer sürücüler de 15 başlık altında belirlenen diğer trafik suçlarından dolayı ceza aldı.
135 kaza, 1 ölüm, 33 yaralı
Ocak ayının 20’sine kadar olan sürede de 136 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi de yaralandı. Bin 188 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 230’u süratli araç kullanmak, 122’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 38’i de alkollü araç kullanmak suçlarından haklarında yasak işlem yapıldı. Rapor edilen diğer sürücüler de tehlikeli sürüş, dikkatsiz sürüş, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, trafik levha ve işaretlerine uymamak, trafik ışıklarına uymamak, muayenesiz araç kullanmak, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve diğer trafik suçlarından ceza aldı.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak