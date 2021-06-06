Ciddi bir şekilde rahatlattık

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KKTC ile yaptığımız protokol ve anlaşmalarla KKTC'nin artık hem üretim hem de Türkiye pazarına girme noktasında önünü açtığımızı, ciddi bir şekilde rahatlattığımızı düşünüyorum." dedi.

Muş, KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamındaki temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

İlk yurt dışı resmi ziyaretini KKTC'ye yaptıklarını belirten Muş, kendilerinden önce teknik heyetlerin KKTC'li yetkililerle görüştüklerini, üzerinde görüşülen konuları belli bir noktaya getirdiklerini ve KKTC'nin taleplerini karşılayan bir seviyeye geldiklerini kaydetti.

Muş, "KKTC ile yaptığımız protokol ve anlaşmalarla KKTC'nin artık hem üretim hem de Türkiye pazarına girme noktasında önünü açtığımızı, ciddi bir şekilde rahatlattığımızı düşünüyorum. Bu açıdan yaptığımız protokol ve mutabık kaldığımız metinlerin burada da olumlu karşılandığını müşahede ettik, büyük bir sevinçle ve heyecanla karşılandığını ifade ederim. Bundan sonrası KKTC'nin üretmesi ve ürettiği ürünlerin Türkiye'ye tedarikinin sağlanması olacak. Bu, bir gelir ve istihdam olarak adaya geri dönecektir. Bu açıdan verimli bir çalışma olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

KKTC'li iş adamlarıyla bir araya geldiklerini ve istişarelerde bulunduklarını söyleyen Muş, bu toplantıda süratle ve orta vadede yapabileceklerini gündeme aldıklarını, Türkiye'ye döner dönmez bu noktada adım atmaya başlayacaklarını vurguladı.

"ELAM'ın oylarını artırması çok endişe verici"

Kıbrıs Rum kesiminde geçen hafta sonu gerçekleştirilen, aşırı sağcı ve ırkçı bilinen, Türkiye, KKTC ve yabancı karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Halk Cephesi (ELAM) oylarını yaklaşık iki kat artırdığı seçime de değinen Muş, şunları kaydetti:

“ELAM'ın oylarını artırması (yüzde 3,71'den 6,78'e çıkarması) çok endişe verici bir gelişme. Edindiğim bilgilerde, aynı anlayış, ideoloji ve fikriyata sahip farklı siyasi fraksiyonlar da var, belki bu oran yüzde 30'lara çıkabiliyor. Dolayısıyla bu son derece endişe verici bir şeydir, faşisttir, ırkçı bir yapıdır, amacı KKTC tarafını ortadan kaldırmaktır, ideolojisi budur. Geçmişteki bu planları uygulamaya çalışanlarla, onların bugünkü izdüşümüdür bunlar (Rum kesiminde). Siyasi fraksiyonlara bakıldığında, bu anlayışa sahip yüzde 7 değil, yüzde 30'luk bir kesim olduğu görülüyor.”

"KKTC'nin varlığından geri adım atılmayacaktır"



Muş, Rum kesiminin, Avrupa Birliği'nin (AB) toleransına ve 2004'teki Annan Planı'ndaki gelişmelere rağmen sürekli bu anlayışı ve damarı beslediğini, politikaları, yaklaşımları ve uygulamalarının da bunu her geçen gün güçlendirdiğini vurguladı.Rum kesimindeki ırkçı zihniyetin KKTC'yi yok saydığını, tanımadığını ve buradaki insanları adadan göndermek istediğini vurgulayan Muş, Rum yönetiminin uygulama ve yaklaşımlarının bu işi bu noktaya getirdiğini söyledi.Bakan Muş, sözlerini şöyle tamamladı:"Şu an hem KKTC hem Türkiye'nin (Kıbrıs'ta) iki devletli bir çözüm yaklaşımının, ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir bunlar (Rum kesiminde ırkçı partilerin oylarını artırması). Burada yaptığımız temaslarda KKTC'li kardeşlerimize de 'Bu gelişmeler son derece endişe vericidir, onun için KKTC devletinin kıymetini, değerini herkesin bilmesi lazım. Bundan asla taviz verilmeyecektir. Türkiye de bu kararlılıktadır. Asla KKTC'nin varlığından tek bir santim geri adım atılmayacaktır."

Muş, Maraş’ı gezdi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Muş, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından halkın kullanımına açılan bölümünü gezerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bölgeye ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Muş'a, ziyareti sırasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Heyette, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı.