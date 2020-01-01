Yeni yılda cezaevinde

Suna ERDEN

Girne'de görümcesi Sedef Yücetan’ın evinin yedek anahtarını çalıp, iki yıl boyunca farklı tarihlerde parasını çalan Işınsu Duygu Yücetan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Ancak mahkemenin öngördüğü teminat şartını karşılayamayan zanlı cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Fatoş Savaşır, zanlı Işınsu Duygu Yücetan’ın 2017-2019 yılları arasında görümcesi olan Sedef Yücetan’ın evinden ara ara para çaldığını söyledi.

Polis, zanlının iki yıl önce görümcesinin evinin yedek anahtarını çalıp, farklı tarihlerde görümcesinin evine girerek hırsızlık yaptığını ifade etti.

Polis memuru Savaşır, parası kaybolan Sedef Yücetan’ın odaya ve dolap içerisinde gizli kamera yerleştirdiğini ifade etti.

Polis, böylelikle zanlının tespit edildiğini açıkladı. Yapılan şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, Sedef Yücetan’ın farklı tarihlerde çantasından yaklaşık 14 bin TL çalındığı beyanında bulunduğunu belirtti.

Yedek anahtar da onda çıktı

Polis memuru Savaşır, zanlının tasarrufunda 39 bin TL ve evin yedek anahtarının tespit edildiğini de aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlının suçunu itiraf ettiğini ancak 2 ya da 3 bin TL para çaldığını iddia ettiğini belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şartını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.