Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da yıllardır Milli Piyango ve Devlet Piyangosu’nun bayiliğini yapan Bayram Solak şans dağıtmaya devam ediyor. Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon 700 bin TL’lik büyük ikramiye 175379 numaralı bilete isabet ederken, biletin Bayram Solak bayisinden satıldığı belirtildi. Devlet Piyangosunun 2018 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 500 bin TL yine Bayram Solak tarafından satılmıştı.2016 yılında da 100 bin TL’lik ikramiyenin verildiği bileti satan Solak, bu yıl da geleneği bozmadı.
Şanslı bayi Solak sattı
Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye Gazimğusa’ya çıktı
Hüseyin ÇİÇEK
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