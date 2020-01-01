Şanslı bayi Solak sattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yıllardır Milli Piyango ve Devlet Piyangosu’nun bayiliğini yapan Bayram Solak şans dağıtmaya devam ediyor. Devlet Piyangosunun yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon 700 bin TL’lik büyük ikramiye 175379 numaralı bilete isabet ederken, biletin Bayram Solak bayisinden satıldığı belirtildi. Devlet Piyangosunun 2018 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 500 bin TL yine Bayram Solak tarafından satılmıştı.2016 yılında da 100 bin TL’lik ikramiyenin verildiği bileti satan Solak, bu yıl da geleneği bozmadı.