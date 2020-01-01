Gümrük beyanı ‘Bez parçası’

TIR araçlarla ülkeye getirilmek istenen 30 mülteci Mersin’de yakalandı. İnsan kaçakçılarının mali değeri düşük olan, bez parçası olarak gösterilen yükleri KKTC'ye getirmek üzere beyanname oluşturdukları tespit edildi. Kaçakçıların TIR dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurdukları belirtildi. Aldığı ihbar üzerine 3 aydır takipte olan ekipler, dün KKTC’ye doğru yola çıkan 17 insan taciri ile 30 göçmeni yakaladı.

Mersin, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla organizatörlerin 4,5 bin dolar aldıkları düzensiz göçmenleri, TIR’larla KKTC'ye getirmeyi planladıkları belirlendi.

Düzenek kurdular

Şüphelilerin, TIR dorselerinin alt kısmına göçmenlerin gizlice girip çıkabilmeleri için düzenek kurduktan sonra mali değeri düşük olan, bez parçası olarak gösterilen yükleri KKTC'ye getirmek üzere beyanname oluşturdukları tespit edildi.

Liman görevlilerini yanıltmak amacıyla yasal yüklü TIR’ı önceden limana sokup güvenlik önlemlerini atlatmayı hedefleyen şüphelilerin, kameraların görmeyeceği bir noktada düzensiz göçmenleri önce gemiye, sonrasında da özel düzenek yardımıyla tırın içine almayı planladıkları ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine Mersin, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı. Polis operasyonlarda 30 düzensiz göçmeni de yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk etti.

Zanlıların kullandığı TIR ve dorselere de el konuldu.