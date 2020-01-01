‘Beni ülkeme gönderin’

Güneyden kaçak olarak kuzeye geçen Pakistanlı Hodan Ahmed Osman polise giderek teslim oldu. Zanlının 2017 yılında KKTC’den güneye geçtiği, önceki gün geri gelip teslim olduğunu ve ülkesine geri gönderilmeyi talep ettiği belirtildi.

Hakkında ihraç işlemleri başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Hodan Ahmed Osman’ın 2017 yılında edilemeyen bir yerden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve önceki gün ülkeye yine tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptıktan sonra polise teslim olduğunu söyledi. Polis, zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü bulunmadığını ve daha öncede nasıl giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini söyledi.

Polis, zanlının ülkesine gönderilmek istediğini beyan ettiğini, ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.