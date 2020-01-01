Deport edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir pastanede, 16 yaşındaki kıza önce göz kırpan, ardından “Gel yanıma otur, hesabını ödeyeyim” diyen 50 yaşındaki Bilal Habeş Aktaş, şikâyet üzerine tutuklandı.

Poliste yapılan muhaceret incelemesinde 117 gündür ülkede kaçak statüde olduğu belirlenen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mahir Türe, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde, Gazimağusa’da bir pastanede, 16 yaşındaki kıza göz kırptığını ve “Gel yanıma otur, hesabını ödeyeyim” dediğini söyledi.

Türe, kızın, cevap vermeyerek kasaya gittiğini, zanlının ise garsona kızı işaret ederek, “Para almayın hesabını ben ödeyeceğim” dediğini aktardı.

Polis memuru Türe, kızın durumu babasına aktardığını ve zanlının gözaltına alındığını söyledi.

Zanlının, ülkede 117 gündür kaçak statüde olduğunu belirten Türe, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 20 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.