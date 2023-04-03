Partiler farklı görüşlerde

Serdar ŞENGÜL

Halkın Partisi’nin (HP) sine-i millete gitmesinin ardından milletvekilliğinden istifa eden HP lideri Kudret Özersay’ın koltuğu dolmadı.

Anayasaya göre meclis aritmetiğinin 49’a düşmesi sonrasında boşalan koltuğun 2023 yılı içerisinde yeniden dolması ve 50’ye tamamlanması gerekiyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,ara seçimle sorunun çözüleceğine dair görüş belirtirken,

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ile HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu erken genel bir seçimin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ne dediler…?

Oğuzhan Hasipoğlu (UBP Genel Sekreteri)

“Anayasa’nın hükmü burada çok net... Biz hükümet olarak ‘ara seçim’ yapacağız, bu konu gündemimizde şu an. Bu aralar ara seçimle ilgili harekete geçmek için adımımızı atacağız. Erken genel seçim yapılması bizim açımızdan söz konusu dahi olamaz, biz hükümet olarak 2027’ye kadar aktif olarak görevde olmaya devam edeceğiz.”

Asım Akansoy: (CTP Genel Sekreteri)

“Biz CTP olarak tamamen erken genel seçimden yanayız. Özellikle halkımızın şu an istikrarlı bir yapıya ihtiyacı var. Mevcut hükümetin tutarlı bir tarafı yok hal böyleyken ve ekonomik şartlar gün gibi ortadayken istikrarlı bir hükümet yaratmak kaçınılmazdır. Mevcut hükümete toplumun güveni kalmamıştır.

Güven yarasını siyasi zeminde tamir etmek için erken genel seçimlere ihtiyaç vardır.

UBP’nin erken genel seçime sıcak bakmaması durumunda mecliste gerekli çalışmaları yapıp erken genel seçime gitmenin yolunu bulacağız.

Bizim hedefimiz Haziran’da erken genel seçime gidilmesidir.”

Ahmet Tokatlıoğlu (HP Genel Sekreteri)

“Biz sine-i millete giderek meclisten çekilme kararı aldığımızda hükümetin gayrimeşru olduğu mesajını net olarak vermiştik. Dolayısıyla Anayasa’ya göre vekil sayısının tamamlanması için sürede dolmak üzere. Hal böyleyken ara seçim yapılması talihsiz olacaktır. Muhalefet de artık meşru olmayan hükümete çanak tutmayı bırakıp erken genel seçim için çalışma yapması gerekiyor. Burada görev tamamen CTP’ye düşüyor. Aksi takdirde bir vekil için ara seçim yapılırsa ülke ekonomisi açısından maliyeti çok ağır olacaktır. Erken genel seçime gidilmesi en doğru olandır.”