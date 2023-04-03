‘Herkesten önce memleket gelir’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Özersay, kişisel menfaatlerin değin devletin geleceğinin düşünülmesi gerektiğini belirtti. Özersay, “Kendi cebini ve koltuğunu düşünen siyasilere halk olarak tepki göstermeli tavır koymalıyız” dedi.

Halkın Partisi yetkilileri, köy ve bölge gezileri kapsamında Çamlıbel’i ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a parti Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Tarım Komitesi Başkanı Turgut Alas, Sine-i Millet Komisyonu Başkanı Çağın Çağatay Karataş, bazı HP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilçe yönetiminden isimler eşlik etti.

Çamlıbel ziyareti sırasında vatandaşların sorularını yanıtlayan HP Genel Başkanı Özersay “Kişisel menfaatleri ön plana çıkarmadan hareket etmeli, ‘önce memleket’ diyebilmeliyiz çünkü ancak o zaman bu topraklarda tutunabilir var olabiliriz” dedi.

Özersay, “Kendi cebini ve koltuğunu düşünen siyasilere halk olarak tepki göstermeli tavır koymalıyız” ifadelerini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Önce memleket dersek bu zor günler geçecek ve bu kötü yönetim de sona erecek. Kısa yoldan zengin olmaya çalışan, kısır ve şahsi menfaatin peşine düşen bir anlayışla bu ülke hiçbir yere gidemez. Demokrasinin ve halk iradesinin yok sayıldığı, meşruiyeti tartışmalı bir hükümetin başımıza getirildiği bu ortamı içimize sindirmedik ve tepkimizi koyduk. Vatandaşın da yakın gelecekte bu duruma gereken tepkiyi göstereceğine inanıyoruz.”

Alas: Adil olmayan bir durum vardır

Çamlıbel ziyareti sırasında konuşan Turgut Alas da Genel Tarım Sigortası fonunun yürürlüğe konulduğu ilk yıllarda özelikle patates ve narenciye için düşünüldüğünü ancak tarımda değişen koşullara sonradan uygun hale getirilmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün pek çok tarım üreticisi açısından adil olmayan bir durum vardır. Bu fon için pek çok üreticiden kesinti yapılmasına rağmen bu sigorta üreticilerin sadece bir kısmını kapsamaktadır ve bazı üreticiler doğal afetlerden zarar gördüklerinde katkı koydukları bu sigortadan kendilerine herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Tarım üretim yapılan bölgelerimizden birisi olan Çamlıbel’de de bu rahatsızlığı gözlemledik. Biz Halkın Partisi olarak hükümette olduğumuz dönemde fonun kapsamının genişletilmesi ve bazı başka ürünleri de kapsamasına imza koyabilmiştik. Ancak bu da yeterli değildir. Genel Tarım Sigortası Fonu günün koşullarına uyumlu hale getirilmelidir.”

