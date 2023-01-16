Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 39’uncu yıl dönümünde Hamitköy Anıttepe’deki anıt mezarında düzenlenen törenle ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen programla anıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Selen Süheyla Küçük, dedesinin çıkar beklemeden inandığı Kıbrıs davası uğruna hayatını feda ettiğini ve Türkiyesiz Kıbrıs davasının halledilemeyeceğini bildiğini aktardı. Selen S. Küçük, dedesine seslenerek “Sen rahat uyu; halkın senin izinde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek” şeklinde konuştu.

39 yıllık özlem

Anıttepe’deki anma törenine Dr. Küçük’ün ailesinin yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çeşitli temsilciler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saat 10.30’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilip yarıya indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasını yapmasıyla tören sona erdi.

AKM’de anma programı düzenlendi

Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma programı düzenlendi. Törene, Dr. Küçük'ün ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, komutanlar katıldı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı anma programı saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı.

Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün konuşmasından sonra, BEAL öğretmenlerinin Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’le yaptığı röportajdan bölümler izlendi.

BEAL öğrencilerinin Fazıl Küçük’ün hayatından kesitlere yer verdiği müzikal gösterinin ardından tören sona erdi.

Selen S. Küçük: Sen rahat uyu

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Selen Süheyla Küçük, dedesinin çıkar beklemeden inandığı Kıbrıs davası uğruna hayatını feda ettiğini ve Türkiyesiz Kıbrıs davasının halledilemeyeceğini bildiğini aktardı.

Küçük, Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşları sayesinde bugün Kıbrıs Türkünün kendi vatanı ve bayrağı altında güvenle yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Dr. Fazıl Küçük’ün KKTC devletinin kurulduğunu da görüp, huzur içinde yaşama veda ettiğini söyleyen Küçük, “Fazıl Küçük” isminin her yerde yaşatıldığını ve yaşatılmaya devam edeceğini ve yeni nesillere aktarılacağını kaydetti.

Küçük, dedesine seslenerek “Sen rahat uyu; halkın senin izinde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek” şeklinde konuştu.



Kimler mesaj yayımladı?

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, belediye başkanları, dernekler, kurum ve kuruluşlar özgürlük mücadelesinin lideri Fazıl Küçük'ü andı.

