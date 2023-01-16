Anket sonuçları açıkladı

Güney Kıbrıs’ta gelen ay yapılacak olan Başkanlık seçimi için yapılan anketlerde bağımsız aday Nikos Hristodulidis’in birinciliğini koruduğu; AKEL destekli bağımsız aday Andreas Mavroyannis ile DİSİ’nin adayı Averof Neofitu’nun da ikincilik için savaştığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, “Symmetron Market Research” tarafından 9-12 Ocak tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 800 kişiyle, rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilen ankete göre, Nikos Hristodulidis’in yüzde 32,4 ile birinci, Andreas Mavroyannis’in yüzde 21,1 ile ikinci, Averof Neofitu’nun da yüzde 20,5 ile üçüncü sırada olduğunu yazdı.

Gazete, ankete katılanların yüzde 5’inin bağımsız aday Ahilleas Dimitriadis, yüzde 4,4’ünün ELAM’ın adayı Hristos Hristu, yüzde 2,6’sının bağımsız aday Yorgos Kolokasidis, yüzde 2’sinin Konstandinos Hristofidis, yüzde1,5’inin de diğer adaylara oy vereceğini söylediğini; yüzde 10,5’inin de henüz kararını vermediğini belirttiğini kaydetti.

Ankete katılanların, oy vereceği adaydan bağımsız olarak, Başkanlık seçimini kimin kazanacağına dair soruya yüzde 56 oranında Nikos Hristodulidis, yüzde 21 oranında Averof Neofitu ve yüzde 7 oranında Andreas Mavroyannis yanıtını verdi.

Ankette, ikinci tura kalan adaylara göre oy dağılımı da irdelendi. İkinci turda Nikos Hristodulidis-Averof Neofitu’nun yarışması durumunda Hristodulidis’in yüzde 50, Neofitu’nun ise yüzde 25 oy alacağı; Nikos Hristodlidis ile Andreas Mavroyannis’in yarışması durumunda Hristodulidis’in yüzde 49, Mavroyannis’in yüzde 30 oy alacağı, Andreas Mavroyannis ile Averof Neofitu’nun yarışması durumunda ise Mavroyannis’in yüzde 39, Neofitu’nun yüzde 34 oy alacağı ifade edildi.

Habere göre ankete katılanlara, gündelik hayatlarını en çok neyin meşgul ettiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 80’i bu soruya ekonomideki gidişat, yüzde 46’sı Kıbrıs sorunu, yüzde 32’si yasadışı mülteciler, yüzde 29’u yolsuzluk/adam kayırmacılık skandalları, yüzde 16’sı işsizlik, yüzde 11’i yaşam alitesinde kötüleşme, yüzde 10’u Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) müdahaleler, yüzde 6’sı ev maliyetleri ile kiraların yüksekliği, yüzde 4’ü uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar, yüzde 3’ü Türkiye’nin “saldırgan politikası”, yüzde 3’ü çevresel sorunlar, yüzde 3’ü sosyal hizmetlerin yetersiz oluşu, yüzde 1’i ırkçılık ve yabancı fıbisi, yüzde 6’sı da diğer sorunlar yanıtını verdi.