Zarar 273 milyon

Kuzey Kıbrıs’ta geride bıraktığımız 2022 yılında toplam 725 yangın meydana geldi. Yangınlar sonucu 6 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlarda toplam 273 milyon 563 bin 222 TL’lik zarar oluştu. Meydana gelen 9 orman yangını sonucunda da 20 bin 997 dönümlük alan kül oldu.

Yangınların 220’si Lefkoşa, 113’ü Gazimağusa, 108’i Girne, 80’i Güzelyurt, 70’i Geçitkale, 45’i İskele, 38’i Çağlayan, 26’sı Gemikonağı, 23’ü Yeşilköy, 2’si Dipkarpaz bölgesinde meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, 2022 yılında meydana gelen yangınlara ilişkin istatistikleri yayımladı.

53 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

İtfaiye Müdürlüğünden yayımlanan verilere göre, söz konusu yangınların çıkış sebeplerinden olan; kundaklama, kasti hasar verme, temizlik maksatlı ve izinsiz ateş yakan toplam 53 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Meydana gelen yangınların türleri sırasıyla şu şekilde:

“312 (yüzde 43) arazi yangını, 134 (yüzde 19) bina yangını, 116 (yüzde 16) araç yangını, 61 (yüzde 8) elektrik yangını, 22 (yüzde 3) çöplük alanı yangını, 19 (yüzde 3) çöp bidonu yangını, 9 (yüzde 1) orman yangını, 5 (yüzde 1) LPG yangını, 47 (yüzde 6) diğer yangınlar.”

Arazi yangınları

Meydana gelen 312 arazi yangınından 150’si kuru ot ve çöp yangını, 52’si bahçe yangını, 45’i balya yangını, 33’ü ekin yangını, 32’si anız yangınından oluştu.

Bina yangınları

Meydana gelen 134 bina yangınından 80’i ev ve apartman dairesi, 45’i işyeri, 5’i otel, 3’ü fabrika ve biri de atölyede çıktı.

Bu yangınların 43’ü elektrik kaynaklı, 18’i şömine ve soba kaynaklı, 15’i sönmemiş sigara izmaritinden, 14’ü kişiler tarafından kundaklanma, 12’si faal ocak üzerinde unutulan yağın aşırı ısınması, 11’i gaz kaçağı, 5’i kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, 4’ü yanan mum ve tütsülerin yanıcı maddeler üzerine konması, 3’ü çocukların kibrit veya çakmakla oynaması, 3’ü sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, 2’si ısınmak için yakılan ateşin kontrolden çıkması, biri güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması, biri ise izolasyon yapıldığı sırada çıktı.

Bir yangının çıkış nedeni tespit edilemedi, birinin de sebebi araştırılıyor.

Araç yangınları

Meydana gelen 116 araç yangından 67’si seyir halinde, 49’u ise park halindeyken meydana geldi.

Bu yangınların 62’si aracın elektrik sistemlerinde oluşan kısa devreden, 16’sı araçtaki yakıt sızıntısından, 11’i aracın kaza yapması, 8’i aracın çeşitli aksamlarının aşırı ısınması, 5’i araçta oluşan yağ sızıntısı, 3’ü araç içerisinde bulunan taşınabilir şarj aletinin aşırı ısıdan patlaması, 3’ü aracın egzozundan çıkan kıvılcımlar, 3’ü içilen sigaranın araç içerisine düşürülmesi, 1’i ise sönmemiş kömürden çıktı. Birinin çıkış nedeni tespit edilemedi.

Elektrik yangınları

Meydana gelen 61 elektrik yangınından 30’u oluşan kısa devreler, 24’ü aşırı yüklenme sonucu, 4’ü havai elektrik telleri, biri kişiler tarafından kasten yakılması, biri elektrik trafosu, biri yıldırım düşmesiyle meydana geldi.

Çöplük alan yangınları

Meydana gelen 22 çöplük alan yangının 10’u temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 9’u bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, 1’i sönmemiş sigara izmaritinden, biri havai elektrik tellerinden,bir ise sönmemiş kömürlerin dökülmesinden çıktı.

Orman yangınları

Meydana gelen 9 orman yangını sonucunda 20 bin 997 dönüm ormanlık alan yandı. Bu yangınların 3’ü havai elektrik tellerinden düşen kıvılcımlardan, 3’ü sönmemiş sigara izmaritinden, biri kişi veya kişiler tarafından yakılma, biri park halindeki yükleyici aracın marş dinamosunun kısa devre yapması sonucu çıktı; birinin ise çıkış sebebi tespit edilemedi.