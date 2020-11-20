Kuzeyde 7, güneyde 268 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta 7, Güney Kıbrıs’ta ise 268 yeni Covid-19 vakası tespit edildi; bir can kaybı daha yaşandı.

KKTC’de 7 Covid-19 vakası daha saptandı. Son 24 saatte yapılan bin 125 testle belirlenen yeni vakaların 2’si yerel, 5’i de yurt dışından.

Yeni saptanan vakalarla ülkede saptanan toplam vaka sayısı bin 27’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tedavi gören 9 kişinin taburcu edildiğini de açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. KKTC’de Covid -19 pandemisindeki durumu değerlendiren Ali Pilli, gidişatın iyi olduğunu söyledi.

Yerel vaka sayısının az olduğuna işaret eden Pilli, son günlerde görülen yerel vakaların Kormacit köyünden olduğunu, burada yapılan testlerde 6 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.

Çamlıbel ve çevre bölgelerde de testler yapıldığını söyleyen Pilli, bölgede pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Güneyde yeni can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 268 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 7 bin 979'a ulaştı.

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs tedavisi gören bir hastanın daha hayatını kaybettiği haber verildi.

“Referans Hastanesinde” hayatını kaybeden kişinin, Limasol’daki huzurevinde kalan ve virüsün bulaşması sonucu hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki bir kadın olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, kadının nihai ölüm sebebinin dolaşım sistemi rahatsızlıklarına bağlı olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 11:48