40 hemşire istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin, 100 yatak kapasitesi, 6 ameliyathane, MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason, röntgen cihazları, diyaliz üniteleri ile birkaç hafta içinde hizmete gireceğini belirtti. Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) aracılığıyla personel alımına gidileceğini dile getiren Pilli,

40 hemşire alımı için yetki alındığını, bu sayının artırılabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Müsteşar Ali Çaygür, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, açılış töreni 15 Kasım’da yapılan Acil Durum Hastanesi ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ekibine bilgi verdi.

En donanımlı hastanelerden biri

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 bin 288 metrekare kapalı alanı olan Acil Durum Hastanesi’nin 100 yatak kapasitesi bulunduğunu söyleyerek, hastanede, 64 tek kişilik oda, 48’e çıkabilecek şekilde 24 yoğun bakım, 12 acil servis yatağı yer aldığını belirtti.

Acil Durum Hastanesi’nde 6 ameliyathane, ileri model MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason, röntgen cihazları, diyaliz üniteleri bulunduğunu dile getiren Pilli, “Acil Durum Hastanesi en donanımlı hastanelerden biridir. Benzeri sadece iki tane olmak üzere Türkiye’de var. Her hastaya hizmet verebilir. Her türlü acil vakaya müdahale edilebilecek şekilde tam donanımlı bir hastanedir” dedi.

Bakan Pilli, tam donanımlı hastanedeki MR ve tomografi cihazlarının da devreye girmesiyle dışarıya sevklerin azalacağını vurguladı.

Acil Durum Hastanesi’nin ilk etapta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı çalışacağını, pandemi merkezinde çalışan ekibin görev yapacağını dile getiren Pilli, daha sonra hastanenin ayrı bir yapı şeklinde hizmet vereceğini belirtti.

Pilli, hastanede çalışmaların sürdüğünü birkaç hafta içinde hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) aracılığıyla personel alımına gidileceğini dile getiren Pilli, 40 hemşire alımı için yetki alındığını, bu sayının artırılabileceğini belirtti.

Covid-19 pandemisinin sona ermesinin ardından Acil Durum Hastanesi’nin acil servis olarak hizmet vereceğini söyleyen Pilli, “Herhangi bir acil durum için hastane hazır olacak. Örneğin bir trafik kazasında yaralananlar buraya getirilecek” dedi.

Yeni hastaneler için hedef 2021 yılı

Girne Hastanesi ile ilgili bilgi veren Pilli, Girne Amerikan Üniversitesi’nden devralınan hastanenin projelerinin bittiğini, ihale aşamasına hükümetin kurulmasının ardından geçileceğini söyledi.

Hastane için 63 milyon TL’nin bloke edildiğini dile getiren Pilli, cihaz alımı için gereken miktarın da Türkiye tarafından hibe edildiğini belirtti.

Pilli, hedefin hastanenin 2021 yazında bitirilmesi olduğunu kaydetti.

Bağımlılık tedavisine yönelik hizmet verecek AMATEM’in karkasının bittiğine işaret eden Pilli, 2021 yılının ikinci yarısında merkezin tamamlanması hedefinde olduklarını söyledi.

Pilli, Güzelyurt hastanesinin üçüncü etabına başladıklarını söyleyerek, 2021 yılı içinde bu hastaneyi de tamamlamak istediklerini belirtti.

Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temelini 4 Nisan 2021’de atmak istediklerini dile getiren Pilli, 700 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek bir potansiyeli olacağını, ihale sürecinin başladığını kaydetti.