41 bin liralık  ürün kayıp

Lefkoşa’da raf görevlisi olarak çalıştıkları süpermarketten hırsızlık yapan Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın ardından aynı işyerinde çalışan Gülshan Jorayeva da tutuklandı. Zanlıların tümü dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Gülshan Jorayeva, Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde raf görevlisi olarak çalıştıkları süpermarketten 41 bin 100 TL değerinde ürün çaldıklarını söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. İş yeri kamera görüntülerinin incelendiğini kaydeden polis, ilke etapta Guldana Yusupova, Manzura Atamuradova ve Yulduzhan Jorayeva’nın tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturma sonucu Gülshan Jorayeva’nın da ürün çaldığını belirlediklerini söyledi. Polis, Gülshan Jorayeva’nın da tutuklandığını belirtirken, zanlıların evinde arama yapıldığını, çalıntı olduğu düşünülen gıda ve kozmetik ürünler ele geçirildiğini ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 200 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.