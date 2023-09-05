Güçlü ortaklık

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail liderlerinin katıldığı üçlü zirve toplantısı dün Lefkoşa’nın Rum kesimindeki başkanlık sarayında gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ve Rum lideri Nikos Hristodulidis’in ‘enerji’ konusunda tam bir uyum içinde olduğu ve 3’lü işbirliğine Hindistan'ın da’katılacağı açıklandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa’ya gaz ihracatı konusunda erken zamanda bir kararın verileceğini ve bunun 3 ile 6 ay içinde gerçekleşmesi gerektiğini açıkladı. İhracatla ilgili karar İsrail ve Güney Kıbrıs hükümetleri tarafından alınacak.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 9’uncu Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Üçlü Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada; enerji, güvenlik, savunma, akademi ve diaspora gibi alanlarda iş birliğini yoğunlaştırma hedeflerini bir kez daha teyit ettiklerini belirtti. İsrail Başbakanı ise önümüzdeki altı ay içinde Avrupa'ya gaz ihracatı konusunda karar alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki üçlü toplantının ardından üç lider; Hindistan'ın da katılımıyla "3+1" toplantılarının çerçevesinin genişletilmesi konusunun değerlendirilmekte olduğunu belirtti. Açıklamalara göre bir sonraki Üçlü Zirve bir yıl içerisinde Yunanistan veya İsrail'de gerçekleştirilecek.

Zirvenin ev sahibi olan Nikos Hristodulidis, toplantı sonrasında bir tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada enerji sektörüne vurgu yaptı. "Özellikle son jeopolitik gelişmeler ve enerji güvensizliği ışığında doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgede iş birliğinin temel dayanaklarından biri olduğunda hemfikiriz. Bu da enerjinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı bağlılığın artırılması ihtiyacını gösteriyor" dedi.

İsrail Başbakanı ise konuşmasında gaz ihracatı ve elektrik ara bağlantı konularına değindi. Gaz konusunda, "Yakında İsrail'in gazını nasıl ihraç edeceğimize karar vermemiz gerekiyor ve bu konuda Kıbrıs'ın da bir karar vermesi gerekiyor" dedi.

"Bu konuda birlikte çalışma olasılığını değerlendiriyoruz," diyen Netanyahu "bu kararların sanırım önümüzdeki üç ila altı ay içerisinde, belki de üç ay içinde alınacağını" ekledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ise enerji konusunu ortak çıkar meselesi olarak tanımlayarak her üç ülkede de enerji sektöründe önemli yatırımların yapıldığını belirtti. Mitsotakis, "Bu nedenle İsrail ve Kıbrıs gazının AB'ye nasıl ihraç edilebileceğini görmek istiyoruz. İki hükûmetin onayını alan ancak aynı zamanda piyasa tarafından da kabul görecek çözümlere saygı duyuyoruz," şeklinde konuştu.