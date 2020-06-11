Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (KAR-İŞ), iş araçlarıyla birlikte başlattığı eylem dördüncü güne girerken, tüm dikkatler Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştireceği toplantıya yöneldi. Otobüs işletmecilerinin yanı sıra, seyahat acentesi işletenler, otelciler ve turizm sektöründe çalışanlar da Bakanlar Kurulu’nun ‘teşvikler ve uçuş programıyla’ ilgili kararlarını dört gözle bekliyor.

Kurulunun bugünkü gündeminde Güney Kıbrıs’ta çalışan Bin 500’ü aşkın işçinin geri dönüşlerde karantinaya alınıp, alınmaması da var. Ayrıca Ercan havaalanı ile Türkiye’deki havaalanları arasında uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı, turizm konusunda hangi ülkelere öncelik vereceği ve ülkeye girişlerde ne tür koşulların uygulanacağı bugünkü toplantıda belirlenecek.

Diyalog muhabirine konuşan bir otobüs işletmecisi, beklentilerin yüksek olduğunu, ancak kurul toplantısından ne tür kararların çıkacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. İşletmeci “Toplantıdan civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak bugün göreceğiz” dedi.

Gece: Kararları bekliyoruz

Bu arada KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece, bugün gerçekleşecek bakanlar kurulu toplantısı sonrasında ise eyleme devam edip etmeyeceklerini yapılacak açıklamalara göre kararlaştıracaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu’ndan talepleriyle ilgili net bir karar çıkmadığını ve ilgili bakanlığın sektöre yönelik verilecek teşvik ile ilgili yapacağı çalışmayı bugünkü toplantıya taşıyacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Gece, hükümetle de istişareye devam edeceklerini söyledi.

Olumlu karar alınırsa eylem sonlanacak

Meclis önünden başlayıp Karayolları Dairesi önüne kadar uzanan otobüs kuyruğunun Lefkoşa’dan kaldırılıp kaldırılmamasının, Bakanlar Kurulu toplantısında alınacak kararlara bağlı olduğu belirtildi. Lefkoşa trafiğini olumsuz yönde etkileyen eylemin son bulmasını isteyen vatandaşlar da, hükümet ile uzlaşı sağlanmasını istiyor.

KTEZO’den eyleme destek

Bu arada Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’ne (KAR-İŞ’e) araçlı eylemlerinde destek belirtti ve birleşik eylem uyarısında bulundu.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Gerçekten kabul edilebilir olmadığı gibi, bütün bu kararlar nasıl yönetildiğimizi de bizlere bir daha gösteriyor. Çare birleşik eylemliliktedir. Kamu taşımacılarının talepleri, hepimizin de talepleridir. Hükümetin sorumluluk alması için zaman çoktan geldi. Kamu taşımacılığı yapan şoför ve çalışanların eylemliliği, görünen dalganın sadece bir kısmıdır” dedi.

KAR-İŞ’in, “otobüs işletmecileri için işletme ve seyrüsefer gibi harçlarda kolaylık, çalışmadıkları süreler için iyileştirme, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarına ve maaşlarına katkı, borçları için açılım” talep ettikleri kaydedildi.