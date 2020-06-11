Tatlısu’da pusu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu yakınlarında ülkeye yasa dışı giriş yapan 13 mülteci ile onları ülkeye getiren biri kadın 5 kişi yakalandı.

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen polisin, Tatlısu’da pusuya yattığı, ülkeye kakaç giriş yapan tümü Suriye uyruklu 13 kişi ile onların KKTC’ye gelmesini sağlayan İbrahim Demir, Fatih Esergül, Hakan Esergül, Gökhan Akter ve Gülcan Akter’i gözaltına aldığı belirtildi. İnsan tacirliği ile suçlanan 5 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlılardan Gökhan Akter ile Gülcan Akter, boşandıklarını, konuşmak için buluştuklarını, polisin operasyon düzenlediği bölgede tesadüfen bulunduklarını öne sürdü.

İhbar işe yaradı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Ersoy Saydağ, 9 Haziran 2020 tarihinde, Tatlısu’da insan kaçakçılığı yapılacağı ve mülteci getirileceğine dair ihbar alındığını ve söz konusu bölgede pusuya yattıklarını söyledi. Polis, saat 23.00 sıralarında, Suriye uyruklu 13 mültecinin bir tekne ile kıyıya geldiğini ifade etti. Saydağ, İbrahim Demir, Fatih Esergül, Hakan Esergül, Gökhan Akter ve Gülcan Akter’in kıyıya çıkan mültecileri karşıladığını ve onlara yardım etmek isterken suçüstü yakalandıklarını açıkladı.

Bahaneler hazır

Polis, yakalanan zanlıların bazı ifadeler verdiklerini belirterek, Fatih Esergül ile Hakan Esergül’ün söylediklerini aktardı. Saydağ, Esergül kardeşlerin ifadelerinde Türkiye’den bir kişinin İbrahim Demir’i aradığını, teknesinin arızalandığını söyleyip yardım istediğini öne sürdüklerini açıkladı. Polis, Esergül kardeşlerin Demir’e yardımcı olmak için bölgede olduklarını iddia ettiklerini de aktardı.

Sağdağ, diğer zanlılar Gökhan Akter ve Gülcan Akter’in ise boşandıklarını, konuşmak için buluştuklarını, olay yerinde rastgele bulunduklarını ileri sürdüklerini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Saydağ, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

