731’i suç işledi

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı. Hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 731 araç sürücüye ceza kesildi.

Süratli araç kullanmak kaza sebepleri arasında ilk sırada yer alırken, sürücüler en fazla trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan-23 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazaların 18’i yaralanmayla, 67’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Kazaların 27’si süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 15’i kavşakta durmamak, 12’si yakın takip, 13’ü ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 2 milyon 289 bin TL olduğu kazaların, 27’si Girne, 24’ü Gazimağusa, 22’si Lefkoşa, 6’sı Güzelyurt ve 6’sı İskele’de meydana geldi.

Polis sıkı çalıştı

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu toplam 8 bin 938 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 731 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin en fazla trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Trafik levha ve işaretlerine uymamak (210), sürat (191), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (120), emniyet kemersiz araç kullanmak (67), dikkatsiz sürüş (28), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (27), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (15), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (9), muayenesiz araç kullanmak (8), tehlikeli sürüş (7) ve diğer trafik suçları (49).

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023, 09:39