Karanlık işler

Limasol polisine 20 Nisan gecesinden beri kayıp olduğu bildirilen Angelos Perikleus (31) isimli Rum’un, aracının Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Paleometoho atış alanında yanmış halde bulunduğu ancak kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Fileleftheros Rum polisinin Limasol, Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesimini kapsayan geniş bir alanda aradığı Perikleus’un arkadaşı olduğu kaydedilen 24 yaşındaki bir Rum’un dün akşamüzeri Limasol polisine giderek teslim olduğunu yazdı.

Haberde 24 yaşındaki Rum’un, tanınmış bir hacker olduğu ve ortadan kaybolmasından önce Perikleus’u 100 bin Euro nakit para, üç cep telefonu ve “Rolex” marka saatini çalmakla suçladığı, birkaç gün sonra şikâyetini geri çekmesine rağmen daha sonra şikâyetini tekrarladığı ve Perikleus’u, kaybolduğu tarihte son gören kişi olduğu kaydedildi.

Hackerin, Perikleus tarafından çalındığı şikâyetinde bulunduğu 100 bin Euro’nun, 43 yaşındaki bir Rus işadamına kripto para satışından aldığı 200 bin Euro’nun bir kısmı olduğunu belirten gazete, bu nedenle hackerin tutuklandığını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, dün akşamüzeri avukatı eşliğinde polise gidip teslim olduğunu ancak polisin sorularını cevapsız bıraktığını yazdı.

Habere göre, 24 yaşındaki hacker, internet üzerinden ABD şirketlerini dolandırdığı için Rum Yönetimi'nin ABD'ye iade ettiği ilk vatandaşı olma özelliği taşırken, Güney Kıbrıs'tayken zimmetine geçirdiği paraları iade ettikten sonra 2021 baharında ABD'de bir yıl hamse mahkum edildi ve daha sonra Güney Kıbrıs'a yollandı.

Edindiği bilgilere dayanarak Rum polisinin elinde, Perikleus’un hacker tarafından öldürüldüğüne dair şahadet bulunduğunu yazan gazete, Perikleus’un kaybolduğunun, hayat arkadaşı tarafından Cuma sabahı bildirildiğini, birkaç saat sonra aracının Paleometoho atış alanında yanmış halde bulunduğu, cep telefonunun sinyalinin de aynı gün durduğunu haberine ekledi.

