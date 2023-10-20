Büyük katkı sağlar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de düzenlenen 67’nci Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pediatri uzmanlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kongrenin tıp dünyasına büyük katkıları olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sağlıktaki gelişmelerin bilimsel bir çalışmada ele alındığına işaret ederek, pediatri ve çocuk sağlığı konularındaki gelişmeleri gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Tıptaki gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulandığını belirten Tatar, pandemi döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan iş birliği ve dayanışma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlık altyapısının geliştirildiğini vurguladı.

Türk dünyası ile yapılacak ortak kongre ve bilimsel çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, iş birliğinin önemli olduğunu aktardı.

Atatürk’ü saygıyla andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim’de 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

Gazze’deki hastane saldırısını kınayan Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte aynı acıları yaşayan bir halk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve Mücahitlerin mücadelesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukluk yıllarında Kıbrıs Türkü’nün iki önemli doktoru olduğunu, birinin özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, diğerinin ise Binbaşı Nihat İlhan olduğunu söyledi.

