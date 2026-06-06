Kuru otlar tutuştu

Alsancak’ta garaj yapımı sırasında N.L.’nin kullandığı esnada, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otların üzerine düşerek tutuşması sonucu yangın çıktı. Olayın ardından L.N. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 4 Haziran saat 12.00 sıralarında “ihmal teşkil eden eylemde bulunmak” nedeniyle bir yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, L.N. (E-46) kalmakta olduğu site içerisinde garaj yapımı sırasında kaynak makinesi kullandığı esnada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otların üzerine düşerek tutuşması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otların yandığı belirtildi.

Olayın ardından L.N. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Eşyalar zarar gördü

Lefkoşa’da ise Hürriyet Sokak üzerinde 5 Haziran 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında bir ikametgahta yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, yangının muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu başladığı değerlendirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonucunda evde ciddi maddi hasar oluştu. Dam mertekleri, kapılar, kapı kasaları ve muhtelif eşyaların yandığı, çıkan yoğun ısı ve duman nedeniyle evin tüm duvarlarının is içerisinde kaldığı bildirildi. Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.