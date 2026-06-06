29 bin görüntü mercek altında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski sevgilisiyle birlikte olduğu 5 videoyu internet ortamında paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.O.O. (E-21), yürütülen soruşturma kapsamında ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Hüseyin Ekren, zanlının 2023 ile 2026 yılları arasında eski sevgilisiyle birlikte olduğu 5 videoyu internet ortamında yayımladığı gerekçesiyle 2 Haziran’da gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada cep telefonu ve bilgisayarına el konularak emare alındığını belirtti.

Dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde çocuk istismarı içerikli olduğu değerlendirilen çok sayıda görüntü tespit edildiği mahkemeye aktarıldı. Polis, incelemelerin başlangıçta 11 bin görüntü üzerinde yapıldığını, ancak devam eden analizlerle bu sayının 29 bin 871’e ulaştığını kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirten polis, elde edilen dijital verilerin detaylı şekilde incelenmesi ve delillerin analiz edilmesi için ek süre talep etti.

Mahkeme; yürütülen soruşturmanın seyrini dikkate alarak zanlının 7 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.

