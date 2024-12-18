Zararı büyük olur

Fileleftheros gazetesi “Kablo: Amerikalılar Büyük Zarar İçin Uyarıyorlar” başlıklı haberinde, Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle LLP” şirketi tarafından hazırlanan inceleme sonuçlarının Rum Yönetimi’nde yoğun düşüncelere neden olduğunu yazdı. Sonuçlar, söz konusu projenin Güney Kıbrıs açısından büyük zararlara yol açacağı konusunda uyarıyor.

Habere göre inceleme sonucunda Güney Kıbrıs’ın, elektrik bağlantısı projesi GSI sermayesine yatırımı için, imtiyaz sözleşmesi aracılığıyla ADMIE tarafından önerilen şartlar ve koşulların, ciddi stratejik yatırımcıların çekilmesi açısından yetersiz olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

ADMİE’nin ortaya koyduğu koşulların, yatırımcılara sınırlı kârlılık sunmasına bağlı olarak ekonomik açıdan da tatmin edici olmadığı ifade edilen incelemede ayrıca ADMİE’nin, RAEK tarafından RAEK (Rum Enerji Düzenleme Kurulu) tarafından da onaylandığı iddia edilen imtiyaz sözleşmesinin büyük ölçüde tek taraflı olarak ADMİE lehine olduğundan da söz edildi.

Amerikalı şirket incelemede ayrıca , Rum Yönetimi’nin Great Sea Interconnector sermayesine yatırımının, öngörülen yatırımdan daha fazla ekonomik zarara yol açabileceğinden de söz etti.

